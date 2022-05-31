На комбинате «Азот» в Северодонецке взорвали емкость с химикатами

По данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на предприятии могли взорвать емкость с азотной кислотой.

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На предприятии «Азот», которое расположено в Северодонецке в Луганской Народной республике произошел взрыв. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. С его слов предприятие находится под контролем «формирований украинского режима».

«На химкомбинате "Азот" подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота», - сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода химического нестандартизированного оборудования подразделения украинской армии разместили артиллерию и РСЗО. Вместе с тем украинские боевики обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь.