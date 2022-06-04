Бывший глава государства, кроме того, подчеркнул, что согласие ЕК на выделение средств Польше для восстановления экономики после пандемии коронавируса свидетельствует о поражении объединения.

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Бывший президент Польши (в 1990-95 годах) Лех Валенса предложил распустить ЕС и создать политическое объединение заново, но уже без Варшавы и Будапешта.

«Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — сказал он в беседе с изданием Interia.

Бывший глава государства, кроме того, подчеркнул, что согласие ЕК на выделение средств Польше для восстановления экономики после пандемии коронавируса свидетельствует о поражении объединения.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Польша начала переход к захвату территорий на западе Украины. Он отметил, что западные партнеры украинских властей хотят воспользоваться сложившейся обстановка в своих собственных интересах.