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На Западе осознали необходимость поиска компромисса с Россией

Ян Брацкий
16:02 04.06.2022
Ранее президент России отметил, что попытки Запада «наказать» Россию наносят серьезный урон мировой экономике.
На Западе осознали необходимость поиска компромисса с Россией
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Осознание провала попытки изолировать Россию заставило страны Запада искать компромиссы в отношениях с ней. Об этом пишет The Hill. По мнению издания, официальный Вашингтон так и не смог сплотить мир против Москвы. Сегодня к антиамериканским санкциям присоединились только 65 стран из 195. Экономические гиганты вроде Китая, Индии и Мексики вовсе отказались участвовать в войне санкций.

«Ограничительные меры наносят больший ущерб западной экономике. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы», - говорится в публикации.

Таким образом, считает издание, изолированной оказалась не Россия а сами Соединенные Штаты.

Санкционное противостояние Запада с Москвой резко обострилось после начала специальной военной операции на Украине. Как отметил президент Владимир Путин, ее главные цели - демилитаризация и денацификации Украины, а также защита мирного населения Народных республик Донбасса.

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