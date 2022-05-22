Бежать по всей стране: более 120 тысяч россиян приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»
Десятки тысяч жителей России из разных регионов страны приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ». «Звезда» публикует кадры с мероприятия, которое началось одновременно во всех городах – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
Маршрут проходил по центральным и историческим частям городов, которые приняли участие в полумарафоне. В этом году мероприятие стало самым масштабным в своей истории: 11 часовых поясов, четыре дистанции, которые участники выбирают в зависимости от уровня подготовки. В общей сложности в событии приняли участие более 120 тысяч человек.
Руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу назвала проведение полумарафона в разных регионах нашей страны объединяющим событием. Кроме того, она заявила, что надеется на то, что забег однажды обретет статус международного.