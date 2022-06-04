Отбить десятки атак врага: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации

Мотострелковый батальон под командованием подполковника Александра Михайлова выполнял задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из населенных пунктов, имеющего стратегическое значение. Противник вел массированный обстрел позиций российских военнослужащих и, превосходя числом, предпринимал одну за другой попытки прорыва обороны, чтобы захватить жилые районы поселка. Для этого враг использовал средства радиоэлектронной борьбы, артиллерию и минометы.

Более двух недель российские мотострелки под командованием подполковника сдерживали атаки украинских радикалов. По позициям батальона за это время было совершено более 100 артиллерийских и минометных обстрелов.

Благодаря умелому руководству вверенным батальоном, профессионализму и опыту Михайлова, а также слаженным действиям его подчиненных отбито более 40 атак националистов. Все поставленные пред батальоном задачи выполнены в установленные сроки с сохранением боеспособности подразделений.

Ефрейтор Дмитрий Коробейников, начальник радиостанции