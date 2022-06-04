Отбить десятки атак врага: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации
Успешно выполнять поставленные задачи военным помогают мужество и высокий профессионализм.
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Успешно выполнять поставленные задачи военным помогают бесценный опыт, высокий профессионализм, отвага и самоотверженность.
Подполковник Александр Михайлов, командир мотострелкового батальона