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Отбить десятки атак врага: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации

00:00 04.06.2022
Успешно выполнять поставленные задачи военным помогают мужество и высокий профессионализм.
Отбить десятки атак врага: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Успешно выполнять поставленные задачи военным помогают бесценный опыт, высокий профессионализм, отвага и самоотверженность.

Подполковник Александр Михайлов, командир мотострелкового батальона

Подполковник Александр Михайлов, командир мотострелкового батальона<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Подполковник Александр Михайлов, командир мотострелкового батальона

Мотострелковый батальон под командованием подполковника Александра Михайлова выполнял задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из населенных пунктов, имеющего стратегическое значение. Противник вел массированный обстрел позиций российских военнослужащих и, превосходя числом, предпринимал одну за другой попытки прорыва обороны, чтобы захватить жилые районы поселка. Для этого враг использовал средства радиоэлектронной борьбы, артиллерию и минометы.

Более двух недель российские мотострелки под командованием подполковника сдерживали атаки украинских радикалов. По позициям батальона за это время было совершено более 100 артиллерийских и минометных обстрелов.

Благодаря умелому руководству вверенным батальоном, профессионализму и опыту Михайлова, а также слаженным действиям его подчиненных отбито более 40 атак националистов. Все поставленные пред батальоном задачи выполнены в установленные сроки с сохранением боеспособности подразделений.

Ефрейтор Дмитрий Коробейников, начальник радиостанции

Ефрейтор Дмитрий Коробейников, начальник радиостанции<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Ефрейтор Дмитрий Коробейников, начальник радиостанции

Ефрейтор Дмитрий Коробейников неоднократно обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь между командованием и подразделениями батальонно-тактической группы десантно-штурмовой бригады. Выполнять задачи ему приходилось под интенсивным артиллерийским огнем и авиационными ударами противника, постоянно рискуя жизнью. Восстанавливая нарушенное управление, ефрейтор позволял командованию своевременно реагировать на изменение обстановки.

В составе взвода управления Коробейников вступил в бой с превосходящими числом украинскими националистами. Под активным минометным огнем противника ефрейтор отвел в безопасную зону командно-штабную машину и не допустил уничтожения аппаратуры связи. В бою из противотанкового гранатомета Коробейников лично уничтожил три легкобронированных вражеских автомобиля, а также более 15 радикалов.

Младший сержант Богдан Кузнецов, командир отделения технического обслуживания

Младший сержант Богдан Кузнецов, командир отделения технического обслуживания<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Младший сержант Богдан Кузнецов, командир отделения технического обслуживания

С первых дней спецоперации младший сержант Богдан Кузнецов выполнял задачи по техобслуживанию военной и специальной техники.

Батальонно-тактическая группа, в составе которой действовал Кузнецов, вела ожесточенные бои с украинскими националистами, попытавшимися атаковать позиции российских войск. Во время очередного артиллерийского обстрела вражеские снаряды попали в ангар со стоящей там военной техникой и вызвали возгорание. Проявив отвагу и самоотверженность младший сержант Богдан Кузнецов лично вывел из-под разрыва снарядов три автомобиля с боеприпасами, два автотопливомаслозаправщика, а также эвакуировал двух раненых военнослужащих.

Смелые и решительные действия младшего сержанта позволили спасти жизни раненым, а также избежать уничтожения большого количества военной техники.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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