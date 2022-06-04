В стране и мире Умер фигурант дела об убийстве экс-офицера ФСБ Литвиненко Виктория Ивашечкина Дмитрий Ковтун был обвинен британскими властями в убийстве Литвиненко в 2006 году. © Фото: Alexander Chernykh, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Предприниматель Дмитрий Ковтун, которого власти Великобритании обвинили в гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, умер от последствий COVID-19. «Дмитрий Ковтун умер сегодня в одной из московских больниц от последствий ковида», - цитирует ТАСС слова из окружения Ковтуна. Напомним, власти Великобритании обвиняли Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового в убийстве в Лондоне экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Ранее Ковтун заявлял о готовности опровергнуть обвинения. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что заявление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) якобы об ответственности РФ за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко являются голословным. Представитель Кремля усомнился в том, что у ЕСПЧ есть полномочия или технологические возможности обладать информацией на этот. В частности, Песков обратил внимание на отсутствие результатов расследования Литвиненко, который умер в Великобритании в ноябре 2006 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика