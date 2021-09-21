В Кремле назвали голословными заявления ЕСПЧ «об ответственности» России за смерть Литвиненко

Заявление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) якобы об ответственности РФ за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко являются голословным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул в ходе брифинга с журналистами, что Кремль не готов прислушиваться к таким решениям.

Пресс-секретарь главы государства усомнился в том, что у ЕСПЧ есть полномочия или технологические возможности «обладать информацией на этот счет». В частности, Песков обратил внимание на отсутствие результатов расследования Литвиненко, который умер в Великобритании в ноябре 2006 года вскоре после получения гражданства Соединенного Королевства.

«Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения, как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям», - указал представитель Кремля.

Ранее ЕСПЧ назвал Россию возложил «ответственность» на Россию за смерть Литвиненко, отметив, что Россия якобы не провела эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро вдове экс-офицера ФСБ в качестве компенсации морального вреда.