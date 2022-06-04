Посольство Мексики ответило на отказы россиянам в визах на украинском языке

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В посольстве Мексики в России заявили о том, что знают об отказах россиянам в визах на украинском языке. В настоящее время диппредставительство выясняет ситуацию в Мехико.

«Сайт для получения электронного разрешения для посещения Мексики принадлежит не посольству, а мексиканским миграционным властям. Посольство в курсе ситуации, о ней уже проинформировали Мексику», - объяснили в посольстве, передает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что россияне, которые пытались оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства, получили в ответ отказ, оформленный на украинском языке. Если указать гражданство «Россия», то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке. В нем говорится, что запрос «не обработан».