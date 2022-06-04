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Захарова опровергла данные ФРГ о «беспрепятственной» работе российских журналистов в Европе

Виктория Ивашечкина
13:05 04.06.2022
По словам дипломата, ранее к ней обратился житель Германии, который рассказал о блокировке одного из российских каналов в стране.
Захарова опровергла данные ФРГ о «беспрепятственной» работе российских журналистов в Европе
© Фото: МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию посольства в Германии о «беспрепятственной» работе российских журналистов в стране. Дипломат напомнила о блокировке в Европе СМИ России. Также Захарова отметил, что ждет комментарии от германской стороны о свободе слова.

«Вчера немец прислал мне фотографию своего телевизора, который выдает надпись: "Этот канал временно недоступен. Мы работаем над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно скорее". Причина неполадок - блокировка в Европе российских СМИ», - написала дипломат в своем Telegram-канале

По ее словам, житель Германии хотел посмотреть телеканала «Россия». Захарова также привела цитату немецкого посольства в Москве, которое накануне заявило, что в настоящий момент в ФРГ работает большое количество российских журналистов, «причем без каких-либо ограничений».

В конце мая Мария Захарова заявила, что российская сторона разрабатывает комплекс ответных мер на антироссийские санкции США. Она пояснила, что идет процесс их согласования со всеми заинтересованными сторонами. 

Накануне Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Ограничения, в частности, подразумевают запрет на вещание в Европе телеканалов «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр - Международный».

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