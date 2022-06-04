В ДТП с микроавтобусом на Кубани погибли четыре человека

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По предварительным данным, не менее четырех человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на Кубани. Среди пострадавших в результате трагедии есть дети. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ДТП произошло в Темрюкском районе Кубани. Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших.

Прокуратура установила, что водитель микроавтобуса не справился с управлением. После этого он столкнулся с деревом в Темрюкском районе в станице Голубицкой.

«Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также сообщается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть трех лиц».

Ранее сообщалось, что тринадцать человек пострадали в ДТП с автобусом, который протаранил остановку в Химках. Инцидент произошел вечером 2 июня на Ленинградском шоссе.