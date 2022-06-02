Тринадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Химках

По информации дептранса Москвы, водителю за рулем автобуса стало плохо и он потерял управление.

© Видео: @dmitriikrasnokutskii, @thehimki, Instagram © Фото: @dmitriikrasnokutskii, @thehimki, Instagram

Тринадцать человек пострадали в ДТП с автобусом, который протаранил остановку в Химках. Об этом сообщили РИА Новости, со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел вечером 2 июня на Ленинградском шоссе. Автобус №851, курсирующий между Москвой и аэропортом Шереметьево, въехал в остановку, на которой ожидали пассажиры.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.