Корреспондент «Звезды» на передовой в ДНР показал «маскировку» от украинских снайперов

Так близко к передовой на Авдеевском направлении не был еще ни один журналист.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» в Донецкой Народной Республике показал работу военнослужащих на Авдеевском направлении и рассказал, как журналисту приходится маскироваться, чтобы не стать мишенью для украинских снайперов. Владислав Кустов вместе с ополченцами подобрался максимально близко к позиция ВСУ.

Командир с позывным «Батя» провел нашу съемочную группу на самое острие. Так близко к передовой на Авдеевском направлении не был еще ни один журналист.

«Заранее по совету военных меняем фирменную красную ветрозащиту на микрофоне на нейтральную, чтобы не стать мишенью у снайпера», - рассказал Кустов.

Нашу съемочную группу попросили идти на расстоянии в пять метров друг от друга, чтобы в случае, если начнется обстрел, не накрыло всех разом.

Траншеи соединяют позиции и штаб. Рота «Бати» держит оборону под Донецком на линии более пяти километров. По пути на всей протяженности дороги вырыты окопы для того, чтобы при обстреле со стороны ВСУ можно было в них нырнуть и укрыться от мин и снарядов.

Ранее корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил ранение в Северодонецке. Он рассказал, что осколок мины прилетел ему в в область локтя. Повреждение оказалось легким, представитель прессы получил медицинскую помощь, после чего продолжил работу.