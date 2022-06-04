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Spiegel: эксперт предупредил ЕС о ценовом шоке из-за эмбарго на российскую нефть

Виктория Ивашечкина
10:39 04.06.2022
По его словам, для стран это может стать «худшим из возможных сценариев».
Spiegel: эксперт предупредил ЕС о ценовом шоке из-за эмбарго на российскую нефть
© Фото: Nikolay Gyngazov, RussianLook, globallookpress
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Евросоюз ожидает рост инфляции и ценовой шок после введения эмбарго на российскую нефть. Об этом заявил в беседе с немецким изданием Spiegel глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф. Он отметил, что это может стать «худшим из возможных сценариев» для Европы.

«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, эмбарго только в долгосрочной перспективе уменьшит доходы России от продажи нефти.

Накануне Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Новые ограничительные меры включают в себя, в частности, отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение полугода, а нефтепродуктов - в течение восьми.

Кроме того, шестой пакет санкций подразумевает поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю. На данный момент исключение сделано для поставок по трубопроводам.

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