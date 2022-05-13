Почти две тонны вооружения: как знаменитые «Аллигаторы» громят ВСУ в ходе спецоперации

Вертолеты Ка-52 продолжают успешно выполнять задачи спецоперации, используя как преимущество свою скрытность и маневренность.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На минимальной высоте с максимально возможной в таких условиях скоростью - ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» заходит на цель. Ракетный удар по опорному пункту ВСУ. Сразу после пуска крутой вираж и отстрел тепловых ловушек, чтобы уйти от ракет ПЗРК противника с инфракрасным наведением.

Пока одни экипажи армейской авиации только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В режиме взлет-посадка аэродром работает нон-стоп.

На боевое задание «Аллигаторы» уходят парами. В небе они прикрывают друг друга. Цель у этих хищников армейской авиации - поражение скопления бронетехники противника.

Они понимают друг друга без слов. Летчик и штурман служат вместе уже больше трех лет. Участвовали в боевых действиях против террористов в Сирии. Накопленный опыт теперь применяют в ходе специальной военной операции.

Навигация, управление вооружением, поиск и наведение на цель - все под рукой на одной общей бортовой панели. При необходимости пилот и штурман-оператор могут легко заменить друг друга.

«Местность холмистая, вертолет очень маневренный и позволяет выполнять на предельно малой высоте полет от пяти метров. Подходить к противнику позволяет незамеченным», - отметил штурман вертолета Ка-52 Алексей.

«Аллигаторы» поражают на земле огневые точки противника. Вертолет несет почти две тонны различного вооружения, а от стрелкового оружия неприятеля защищен броней.

«В отличие от других вертолетов, по габаритам он меньше. Его тяжелее заметить, более маневренный. Комплекс обороны установлен очень хороший. Каждый раз маршруты разные, чтобы противник не подкараулил», - указал командир вертолета Ка-52 Сергей.

Обязательный ритуал - осмотр боевой машины перед каждым вылетом. На удачу. Летчики - люди не то чтобы чересчур суеверные, но в профессиональные приметы верят.