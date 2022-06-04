В ДНР сообщили о гибели женщины в результате обстрела ВСУ в Петровском районе

Украинские военные выпустили четыре ракеты из БМ-27 «Ураган», а также 11 снарядов калибром 122 мм.

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В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка погибла женщина. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка на улице Углегорской погибла женщина 1944 года рождения», - говорится в Telegram-канале штаба.

Также уточняется, что ВСУ произвели обстрел в 09:20 утра и выпустили четыре ракеты из БМ-27 «Ураган» по Петровскому району, а также 11 снарядов калибром 122 мм.

Накануне сообщалось, что подразделения ВСУ обстреляли Ясиноватую из крупнокалиберных минометов. Украинские военные выпустили шесть мин. Кроме этого, в пятницу утром, 3 июня, украинская армия обстреляла из 120-миллиметровых минометов поселок Гольмовский на севере Горловки.