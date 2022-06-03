В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую из крупнокалиберных минометов

По городу было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

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Подразделения ВСУ обстреляли Ясиноватую из крупнокалиберных минометов. Украинские военные выпустили шесть мин. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Выпущено шесть мин калибра 120 мм», - говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.

Кроме этого, в пятницу утром, 3 июня, украинская армия обстреляла из 120-миллиметровых минометов поселок Гольмовский на севере Горловки.

В конце мая украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики, в том числе Донецк. Вооруженные силы Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке, десять ракет из БМ-21 «Град» по Ясиноватой, десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, а также шесть снарядов того же калибра по Озеряновке.