В Национальном расчетном депозитарии прокомментировали введение новых санкций ЕС

Центральный депозитарий не стал вводить дополнительные ограничения при осуществлении депозитарной деятельности, однако организация временно приостановила проведение операций в евро.

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Национальный расчетный депозитарий (НРД) назвал чрезвычайной ситуацией введение Европейским союзом санкций в отношении России. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

«НКО АО НРД сообщает, что в связи с включением 03.06.2022 НРД в список лиц, предусмотренный Приложением I Регламента ЕС 269/2014, НРД признает ситуацию чрезвычайной», - говорится в обращении компании к клиентам.

Центральный депозитарий не стал вводить дополнительные ограничения при осуществлении депозитарной деятельности, однако НРД приостановил на неопределенный срок проведение операций в евро.

В компании добавили, что к настоящему моменту операции по списанию/зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме.

Накануне стало известно, что Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, в который вошел и Национальный расчетный депозитарий. Новые ограничительные меры включают в себя, в частности, отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение полугода. Также сообщается, что Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от системы SWIFT.