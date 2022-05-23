В Роспотребнадзоре не исключили роста доли штамма COVID-19 «дельта» в России

По статистике на 17 мая, в России штамм «омикрон» представлен в 99,24% случаев коронавируса, в то время как 0,3% приходится на штамм «дельта».

© Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи, РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавирусной инфекции «дельта» может вновь демонстрировать рост. Она пояснила, что это возможно в случае ослабевания к нему иммунитета человека. Об этом она рассказала в комментарии на соответствующий вопрос ТАСС.

«Это возможно», - приводит ее слова агентство.

Попова добавила, что на сегодняшний день в России достаточная плотность иммунитета. В ведомстве привели статистику по коронавирусу, согласно которой на 17 мая в России штамм «омикрон» представлен в 99,24% случаев коронавируса, в то время как 0,3% приходится на штамм «дельта».

Немногим ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о количестве зараженных в мире оспой обезьян. Таким образом, выявлено 92 случая заражения. Случаи нового заболевания выявлены в 12 странах мира, в том числе Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, Канаде и США.