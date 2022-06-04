В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ выпустили 58 снарядов по Донецку в течение получаса

Максим Крюков
00:07 04.06.2022
Украинские силовики использовали снаряды калибром 122 и 152 мм.
ВСУ выпустили 58 снарядов по Донецку в течение получаса
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Украинские военные выпустили 58 снарядов по четырем районам Донецка в течение получаса, использовав РСЗО «Град» и крупнокалиберную артиллерию. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как пишет представительство в своем Telegram-канале, в 22:30 по Куйбышевскому району было выпущено пять снарядов калибром 122 мм, а через пять минут под обстрел попал Киевский район города, на этот раз ВСУ выпустили три снаряда калибром 122 мм.

Кроме того, в 22:35 ВСУ произошел обстрел сорока реактивными снарядами из ракетных систем залпового огня «Град» поселка шахты «Трудовская», который входит в состав Донецка. Спустя тринадцать минут украинские силовики выпустили десять снарядов калибром 152 мм по Петровскому району города.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ обстреляли Ясиноватую из крупнокалиберных минометов. Украинские военные выпустили шесть мин калибром 120 мм.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:13 В стране и мире
Видео
Путин перечислил пять способов вывоза зерна из Украины
20:07 В стране и мире
Видео
«С больной головы на здоровую»: Путин о попытках Запада переложить вину за продовольственный кризис
17:38 В стране и мире
Видео
Хакер RaHDIt заявил, что сотрудники СБУ проходили техническую подготовку на Западе
20:28 В стране и мире
Видео
Россия готова обеспечить мирный провоз зерна и заход судов в Азовском и Черном морях
18:19 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео артобстрела съемочной группы RT у Северодонецка
Популярное
Новый владелец McDonald's рассказал о планах на открытие ресторанов сети
Видео
МО РФ: Киев снимает постановочные видео о якобы эффективном применении западного оружия
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Видео
Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.