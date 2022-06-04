ВСУ выпустили 58 снарядов по Донецку в течение получаса

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Украинские военные выпустили 58 снарядов по четырем районам Донецка в течение получаса, использовав РСЗО «Град» и крупнокалиберную артиллерию. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как пишет представительство в своем Telegram-канале, в 22:30 по Куйбышевскому району было выпущено пять снарядов калибром 122 мм, а через пять минут под обстрел попал Киевский район города, на этот раз ВСУ выпустили три снаряда калибром 122 мм.

Кроме того, в 22:35 ВСУ произошел обстрел сорока реактивными снарядами из ракетных систем залпового огня «Град» поселка шахты «Трудовская», который входит в состав Донецка. Спустя тринадцать минут украинские силовики выпустили десять снарядов калибром 152 мм по Петровскому району города.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ обстреляли Ясиноватую из крупнокалиберных минометов. Украинские военные выпустили шесть мин калибром 120 мм.