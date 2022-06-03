Неизвестный в упор застрелил мужчину в центре Москвы
Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
© Фото: Прокуратура Москвы, Telegram
На Комсомольском проспекте в Москве произошло убийство. Неизвестный выстрелил мужчине в спину из огнестрельного оружия. Жертва скончалась от полученных ранений.
Как сообщили в прокуратуре Москвы, в связи со случившимся возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Прокурор Москвы Денис Попов поручил координацию дела Хамовническому межрайонному прокурору Всеволоду Ситникову.
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