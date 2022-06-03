В стране и мире Неизвестный в упор застрелил мужчину в центре Москвы Вадим Синицын Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». © Фото: Прокуратура Москвы, Telegram Читайте нас на: На Комсомольском проспекте в Москве произошло убийство. Неизвестный выстрелил мужчине в спину из огнестрельного оружия. Жертва скончалась от полученных ранений. Как сообщили в прокуратуре Москвы, в связи со случившимся возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Прокурор Москвы Денис Попов поручил координацию дела Хамовническому межрайонному прокурору Всеволоду Ситникову. © Прокуратура Москвы, Telegram Неизвестно, что стало причиной нападения. По данным СМИ, убийство могло быть заказным. Ряд изданий опубликовал информацию о том, что преступление могло быть связано с деловой деятельностью погибшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика