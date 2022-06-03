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Американцы высмеяли «Азов»* за попытку отказаться от нацистской символики

Виктория Ивашечкина
08:10 03.06.2022
Ранее британские СМИ заявили о том, что нацбатальон решил не использовать символику нацистов.
Американцы высмеяли «Азов»* за попытку отказаться от нацистской символики
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Американские пользователи Reddit раскритиковали публикацию британского издания The Times, в которой утверждалось, что батальон «Азов»* отказался от нацистской символики, а Россия якобы «несправедливо эксплуатировала» эту тему.

Ранее один из бывших командиров батальона Максим Жорин опубликовал фото, на которых бойцам в Харькове вручили нарукавные нашивки. На них вместо символа «волчий крюк», который изначально появился в гитлеровской Германии, изображен трезубец.

«Спороли шевроны и теперь больше не нацисты. Благодать-то какая!», - иронично отметил пользователь RasshuRasshu.

«Носили их, не таясь, целых восемь лет, а тут решили под шумок снять, - а то репутация начала страдать», - выразил мнение Splendiferitastic.

«Похоже, этих нациков на Украине развелось столько, что аж боязно становится», - указал GooberMcNoober.

Ранее военный историк, политолог Никита Буранов в беседе со «Звездой» объяснил значение символики националистического батальона «Азов»*. По его мнению, фактически тот символ, который у бойцов находится на переднем плане, - это немного видоизмененный нацистский «волчий крюк».

При этом азовцы* отталкиваются от того, что их эмблема якобы не является повторением нацистской символики времен Второй мировой войны, потому что она «отзеркалена».

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

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