Колокольцев наградил Орденом Почета старейшую Омскую академию МВД

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

За успехи в подготовке квалифицированных кадров и плодотворную научную деятельность Омская академия МВД была удостоена Ордена Почета.

Приказ о присвоении госнаграды подписал президент страны Владимир Путин. Вручил орден руководству ведомственного вуза министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он отметил, что выпускники учебного заведения, которое имеет более чем вековую историю, стояли у истоков создания советской милиции и защищали страну в годы Великой Отечественной войны.

«Среди выпускников 70 докторов наук, 374 кандидата. Четыре человека удостоены звания Героя России, один - Героя Советского Союза. Ста восьмидесяти трем присвоено звание высшего начальствующего состава», - рассказал Колокольцев.

Ранее замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил госнаграды коллективу Центрального совета ДОСААФ России. Кроме этого, за военно-патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность ордена Александра Невского удостоился председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.