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Замминистра обороны Евкуров вручил госнаграды коллективу Центрального совета ДОСААФ

12:59 23.05.2022
В Минобороны России сообщили, что президентским указом ДОСААФ России был награжден Грамотой Верховного главнокомандующего ВС РФ. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил госнаграды коллективу Центрального совета ДОСААФ России. Об этом сообщает Минобороны России.

«В год своего 95-летия оборонная организация продолжает вносить большой вклад в обеспечение обороноспособности страны, патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и подготовку специалистов для Вооруженных сил. Это заслуга каждого из вас. Спасибо за этот важный труд!» - поблагодарил коллектив ДОСААФ замминистра.

В МО РФ отметили, что, кроме этого, за военно-патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность ордена Александра Невского удостоился председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.

Также сообщается, что президентским указом ДОСААФ России был награжден Грамотой Верховного главнокомандующего ВС РФ. 

Кроме этого, Евкуров объявил благодарность некоторым сотрудникам ДОСААФ.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила более 230 украинских националистов за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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