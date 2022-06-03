Огромный столб дыма: в Набережных Челнах полыхает склад с пластиком

В тушении крупного пожара участвуют 90 человек, задействовано 32 единицы техники.

© Видео: VK, Галина Градобоева © Фото: VK, Галина Градобоева

На территории предприятия «Алтын полимер» в Набережных Челнах загорелся пластик. Пламя перекинулось на расположенный рядом склад. По данным МЧС, на данный момент площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров.

«В 03:39 3 июня поступило сообщение о пожаре. Произошел переход огня на рядом стоящее складское помещение. Площадь пожара составила 1 000 кв. метров, - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также сообщается, что с железнодорожной станции Круглое Поле был отправлен пожарный поезд. В тушении пожара участвуют 90 человек, задействовано 32 единицы техники.

Несколькими днями ранее в Москве горел склад с резиной. На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.