В Москве полыхает склад с резиной: видео

В ролике, снятом очевидцем, видно, что пламя плохо поддается тушению.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве вспыхнул склад с резиной. На кадрах с места видны огромные языки пламени, охватившие постройку, и черные клубы едкого дыма.

На месте работают несколько пожарных расчетов. Сбить огонь сразу же не удалось, в видео, снятом очевидцем, заметно, что пламя плохо поддается тушению.

Судя по закадровым комментариям, на складе также могла храниться краска. О пострадавших в результате инцидента на данный момент информации нет.