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Команда «стой-записать»: как работает боевой расчёт знаменитой самоходки «Мста-С»

Максим Крюков
05:58 03.06.2022
Командир самоходной артиллерийской установки подчеркнул, что необходимо наводиться, перезаряжать орудие и открывать огонь как можно быстрее.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Команда «Стой-записать» поступила. После этого военнослужащие сразу же пополняют боезапас своей установки. Он всегда должен быть полным - 46 снарядов. В данном случае используются осколочно-фугасные боеприпасы. Затем - небольшая передышка, однако в случае поступления новых координат целей, необходимо снова выехать на огневую позицию.

Командир самоходной артиллерийской установки «Мста-С» Таир рассказал, что экипаж работает посменно, в день и в ночь. Конечно, в темное время суток управлять установкой, наводиться и пополнять боезапас сложнее. Особенно, если есть риск, что цель уйдет из зоны поражения установки.

«Нужно все быстро делать. Зависит тоже от нас, как быстро. Если движущаяся цель, например колонна, надо быстрее наводиться, заряжать, открывать огонь», - сказал Таир.

Пауза командира САУ с другими членами экипажа оказывается недолгой. Расчёты «Мста-С» запускают двигатели и направляют технику на огневые позиции.

Ранее телеканал «Звезда» показал кадры боевой работы САУ «Мста-С» в ходе спецоперации на Украине. Экипажу артиллерийской установки удалось успешно ликвидировать живую силу и технику ВСУ.

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