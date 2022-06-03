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Днем и ночью: кадры боевой работы САУ «Мста-С» в ходе спецоперации на Украине

Анатолий Бородкин
Максим Крюков
05:00 03.06.2022
Экипаж артиллерийской установки успешно ликвидировал живую силу и танк ВСУ.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Выезжая из укрытия в лесополосе, самоходная артиллерийская установка калибра 152-мм 2С19 «Мста-С» занимает один из подготовленных капониров - специально оборудованную огневую позицию для тяжелой техники. На наведение и заряжание отводится меньше минуты.

Разведка доложила о целях в режиме реального времени. Причем располагаются они на разном удалении от позиции самоходок. Так, в двадцати километрах было замечено скопление живой силы противника, около ста человек - почти рота, а в восемнадцати километрах - танк ВСУ, который пока стоит на месте, но находится в рабочем состоянии.

Тяжелую технику расчет «Мста-С» поразил с первого выстрела. Даже пристрелочный залп не понадобился. Пара установок переключается на оставшуюся цель. Залпом наносит удары по живой силе противника. Незамедлительно поступают данные с передовой - оставшиеся в живых украинские военные разбежались и залегли в ближайших кустах и оврагах. Артиллерия поставленную задачу успешно выполнила. Теперь необходимо быстро покинуть огневую позицию и вернуться в укрытие, так как риск ответного удара со стороны ВСУ слишком велик.

После выполненной задачи, военнослужащие сразу же пополняют боезапас своей установки. Он всегда должен быть полным - 46 снарядов. В данном случае используются осколочно-фугасные боеприпасы. Далее - небольшая передышка, или, если поступят новые координаты целей, необходимо снова занять огневую позицию.

Командир самоходной артиллерийской установки «Мста-С» Таир рассказал, что экипаж работает посменно, днем и ночью. В темное время суток, разумеется, сложнее управлять установкой, наводиться, пополнять боезапас. Особенно, если есть риск, что цель покинет зону поражения САУ.

«Нужно все быстро делать. Зависит тоже от нас, как быстро. Если движущаяся цель, например колонна, надо быстрее наводиться, заряжать, открывать огонь», - сказал командир САУ.

Передышка Таира с сослуживцами оказывается недолгой. Расчёты «Мста-С» запускают двигатели и направляют машины на огневые позиции.

Ранее были опубликованы кадры работы боевых расчетов ВДВ в окрестностях Попасной. Артиллеристы воздушно-десантных войск ведут огонь из 122-мм гаубиц Д-30 по позициям украинских националистов.

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