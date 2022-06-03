Группировка сил ТОФ приступила к масштабным учениям в дальней морской зоне

В ходе практических действий будут отработаны поиск подводных лодок условного противника, организация противовоздушной обороны тактических групп кораблей и выполнение учебно-боевых упражнений по надводным и воздушным целям.

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В дальней морской зоне начала плановые учения группировка сил Тихоокеанского флота. В ходе выполнения задач будут задействованы более сорока боевых кораблей и судов обеспечения и около двадцати летательных аппаратов.



Согласно плану подготовки органов военного управления сил Тихоокеанского флота на 2022 год, в период с 3 по 10 июня в акватории Тихого океана проводится плановое учение разнородных сил флота в дальней морской зоне под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

Ожидается, что в ходе практических действий целями корабельных групп совместно с морской авиацией станут поиск подводных лодок условного противника, отработка организации противовоздушной обороны тактических групп кораблей, выполнение учебно-боевых упражнений по надводным и воздушным целям, а также проработка вопросов организации материально-технического обеспечения сил в море.

В назначенных районах будут действовать корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие противолодочные корабли и корветы, малые противолодочные корабли, тральщики, а также ракетные катера и суда обеспечения.

На выходе из районов сосредоточения уже отработан ряд задач, в том числе, практические действия по преодолению участков моря с минной опасностью, а также выполнены учебные артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин, которые несут опасность мирному судоходству.

Ранее были опубликованы кадры с учений Северного флота «Кумжа-2022». Они проходят на Северном флоте больше 20 лет и считаются одной из лучших морских практик. Главной задачей учений «Кумжа» является отработка взаимодействия.