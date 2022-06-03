Кадры мощного взрыва на химзаводе в Индии попали на видео

Люди, живущие вблизи предприятия, были временно перевезены в более безопасные места.

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В четверг вечером на химическом заводе Deepak Nitrite Ltd (DNL) на окраине города Вадодара в штате Гуджарат произошел мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам официальных лиц, семеро рабочих были госпитализированы после отравления угарным газом, а около семисот человек, которые проживают в непосредственной близости от предприятия, были перенаправлены в более безопасные места.

Представители компания, комментируя происшествие, заявили, что внимательно следят за ситуацией. Они отметили, что безопасность и благополучие всех сотрудников и окружающих людей являются для в данный момент главным приоритетом.

Сотрудник пожарной службы населенного пункта Вадодара сообщил, что вечером, когда огонь начал распространяться по заводу, произошел мощный взрыв. Он отметил, что для ликвидации пожара направлены десять пожарных расчетов.

Ранее сообщалось, что несколько баллонов с пропаном взорвались на территории химического завода в американском штате Небраска. Судя по кадрам из социальных сетей, густым черным дымом заволокло близлежащие кварталы.