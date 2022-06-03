«Восьмилетняя мечта»: житель Мелитополя рассказал, зачем получает российский паспорт

По словам молодого человека, в Украине он разочаровался после событий 2014 года.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Житель Мелитополя Максим Лозицкий, который одни из первых пришел подавать заявку на российский паспорт, восемь лет мечтал получить гражданство РФ. Об этом он рассказал «Звезде».

По словам Лозицкого, в Украине он разочаровался после событий 2014 года.

«Для меня очень большая честь стать гражданином великого государства. Это моя мечта была восьмилетняя. После всех этих событий, которые начались на Украине, я понял, что ничего конструктивного там не будет. К тому же, Россия - это созидательное государство, которое все время только строится. И я хочу внести свой вклад в построение государственности российской на освобожденных территориях», - сказал он.

В Мелитополе, где в конце мая открылся первый пункт приема документов на получение российского гражданства, выстраиваются очереди из желающих получить паспорта. Люди съезжаются в пока единственный в регионе центр, где есть возможность оформить заявку, со всей Запорожской области.