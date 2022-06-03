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В Запорожской области рассказали о судьбе скифского золота в случае его вывоза на Украину

Виктория Косогляденко
07:00 03.06.2022
По мнению сотрудников культуры, желающие вывезти украшения преследовали не благотворительные цели.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Коллекция украшений из скифского золота, вопреки утверждениям некоторых западных и украинских СМИ о ее похищении, остается в Запорожской области. Местные сотрудники культуры уверены, что если бы золото вывезли на территорию Украины, оно непременно оказалось бы в частных руках.

То, что драгоценности остались на своем месте, чрезвычайно важно с точки зрения изучения исторического наследия, сказала «Звезде» заместитель директора Дома культуры Бердянска.

«Только на территории именно Бердянска не менее семи курганов... Очень важно, что именно отсюда не вывозится настоящее наследие, настоящая драгоценность. Важно не то, что это золото, а важно то, что это историческое наследие. Можно изучать то, что было здесь сотни или тысячи лет назад», - сказала она.

Собеседница уверена, что вывоз коллекции на территорию Украины означал бы ее утрату.

«Точно не для каких-то благотворительности вывозят и золото, и картины, и еще какие-то ценности. Стопроцентно это передается в частные коллекции», - отметила она.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что правоохранительные органы и власти региона пресекли вывоз коллекции скифского золота из Мелитопольского краеведческого музея в Европу. По его словам, в западных СМИ моментально «началась истерика» после предотвращения кражи, и, более того, в сторону России посыпались обвинения, что именно она желала незаконно заполучить коллекцию.

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