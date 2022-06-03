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Американский генерал заявил, что ощущает «угрозу» для США из-за новейшего российского оружия

Максим Крюков
04:44 03.06.2022
В своем выступлении перед Конгрессом США генерал Глен Ванхерк отметил, что Россия и Китай за последнее время сильно нарастили свой боевой потенциал.
Американский генерал заявил, что ощущает «угрозу» для США из-за новейшего российского оружия
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новое российское вооружение представляет серьезную угрозу для США. Об этом пишет газета The Washington Times, ссылаясь на заявление американского генерала Глена Ванхерка в ходе выступления перед конгрессом.

По словам главы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (USNORTHCOM), противники Вашингтона, включая РФ и КНР, ускорили разработку и производство оружия, которое «угрожает США». Кроме того, генерал считает Россию «главной военной угрозой» территории Соединенных Штатов Америки.

«Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на USNORTHCOM и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать», - признался он.

Ванхерк напомнил, что РФ поставила на вооружение гиперзвуковое оружие, а также новые межконтинентальные ракеты. Он выразил обеспокоенность крылатыми ракетами большой дальности, которые, по его словам, могут поразить Соединенные Штаты Америки из воздушного пространства России. 

Ранее в Пентагоне заявили о желании разрешить ситуацию на Украине посредством переговоров. По словам председателя Комитета начальника штабов вооруженных сил США, власти допускают эскалацию конфликта и предпринимают шаги, чтобы этого не произошло.

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