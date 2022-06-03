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В Германии назвали два способа для РФ обойти нефтяные санкции Евросоюза

Максим Крюков
03:41 03.06.2022
Немецкое издание нашло «лазейки» в шестом пакете ограничительных мер, касающихся поставок нефти из России.
В Германии назвали два способа для РФ обойти нефтяные санкции Евросоюза
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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У России есть два способа обойти нефтяные санкции Евросоюза. Об это пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Автор материала заявил, что ограничение на экспорт российской нефти танкерами не позволит заблокировать поставки из России. В статье также говорится, что РФ будет доступен вариант с продажей нефти по трубопроводам, так как санкции ЕС предполагают исключительно прекращение поставок в страны Европы по морю. Что касается запрета перестраховывать танкеры с нефтью из России, данная мера не решит задачу по остановке экспорта из страны полностью.

Как сообщает FAZ, Еврокомиссия планировала запретить судам под флагом стран-участниц Европейского союза транспортировать российскую нефть не только в Европу, но и в третьи государства, а также перестраховывать танкеры от экологических катастроф и другого ущерба. Несмотря на это, Греция, Кипр и Мальта, которые обладают крупнейшим флотом таких судов, не одобрили подобную меру и не позволили Еврокомиссии ввести ее.

Издание назвало еще один способ обойти ограничительные меры ЕС - смешивание российской нефти с сырьем от другого поставщика. Это позволит указать в документах другое государство в качестве источника происхождения топлива. Именно таким методом воспользовался Иран. По информации FAZ, помощником России в реализации данной схемы является Греция, в чьих портах якобы происходит смешивание сырья.

Также стало известно, что власти Евросоюза намерены до конца года сократить экспорт нефти из России более чем на 90%. Ранее странам-участницам союза удалось согласовать шестой санкционный пакет, ограничивающий морские поставки российской нефти.

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