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В МЧС предупредили о грозе, граде и сильном ветре в Москве

Максим Крюков
03:01 03.06.2022
Автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать транспортные средства рядом с деревьями.
В МЧС предупредили о грозе, граде и сильном ветре в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Москве 3 июня ожидаются гроза, град, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с полуночи до 10 часов утра 3 июня местами в Москве сохранится дождь, гроза, местами град, порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Главном управлении автомобилистам порекомендовали значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также отказаться от опасных маневров и не парковать транспортные средства рядом с деревьями.

В обращении к жителям столицы также отмечается, что грозы приводят к резкому ухудшению видимости на дороге, что может стать причиной ДТП. Пешеходам стоит остерегаться рекламных щитов и шатких конструкций, а также не укрываться под деревьями и следить за детьми.

Ранее в Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые недели лета. Сообщается, что погода в начале июня в столице будет неустойчивой, что является нормой для летнего периода, при этом возможны кратковременные дожди и грозы.

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