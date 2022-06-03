В МЧС предупредили о грозе, граде и сильном ветре в Москве

Автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать транспортные средства рядом с деревьями.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Москве 3 июня ожидаются гроза, град, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с полуночи до 10 часов утра 3 июня местами в Москве сохранится дождь, гроза, местами град, порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Главном управлении автомобилистам порекомендовали значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также отказаться от опасных маневров и не парковать транспортные средства рядом с деревьями.

В обращении к жителям столицы также отмечается, что грозы приводят к резкому ухудшению видимости на дороге, что может стать причиной ДТП. Пешеходам стоит остерегаться рекламных щитов и шатких конструкций, а также не укрываться под деревьями и следить за детьми.

Ранее в Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые недели лета. Сообщается, что погода в начале июня в столице будет неустойчивой, что является нормой для летнего периода, при этом возможны кратковременные дожди и грозы.