Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС провели командирские полеты на Амуре

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В Амурской области в соединении дальней авиации состоялись первые в летнем периоде обучения командирские полеты. Основная задача данного мероприятия - выработать единую методику обучения летного состава при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки.

При проведении командирских полетов задействуется руководящий состав всех рангов от командира корабля и выше. Командный состав участвует в отработке единой методики полетных заданий при выполнении пилотирования разного уровня сложности как в дневное, так и в ночное время суток, в дальнейшем передавая свои навыки молодым специалистам.

Руководил мероприятием командир соединения гвардии генерал-майор Андрей Малышев.

Ранее стало известно, что курсанты-летчики приступили к завершающим полетам на транспортных самолетах в Екатеринбурге. Молодые курсанты выполнили два упражнения, включающие в себя контрольные полеты по кругу в закрытой кабине или в облаках с использованием посадочных систем и заходом на посадку.