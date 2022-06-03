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Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС провели командирские полеты на Амуре

Максим Крюков
23:35 03.06.2022
Основной задачей данного мероприятия стала выработка единой методики обучения летного состава при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Амурской области в соединении дальней авиации состоялись первые в летнем периоде обучения командирские полеты. Основная задача данного мероприятия - выработать единую методику обучения летного состава при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки.

При проведении командирских полетов задействуется руководящий состав всех рангов от командира корабля и выше. Командный состав участвует в отработке единой методики полетных заданий при выполнении пилотирования разного уровня сложности как в дневное, так и в ночное время суток, в дальнейшем передавая свои навыки молодым специалистам.

Руководил мероприятием командир соединения гвардии генерал-майор Андрей Малышев.

Ранее стало известно, что курсанты-летчики приступили к завершающим полетам на транспортных самолетах в Екатеринбурге. Молодые курсанты выполнили два упражнения, включающие в себя контрольные полеты по кругу в закрытой кабине или в облаках с использованием посадочных систем и заходом на посадку.

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