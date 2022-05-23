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Покорители неба: курсанты-летчики приступили к завершающим полетам на транспортных самолетах в Екатеринбурге

02:57 23.05.2022
Молодые курсанты выполнили два упражнения, включающие в себя контрольные полеты по кругу в закрытой кабине или в облаках с использованием посадочных систем и заходом на посадку.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Курсанты Краснодарского авиационного училища проведут финальные полеты на самолетах Ту-134, Ан-26 и Л-410 в ходе завершающего этапа летной практики на базе отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа, дислоцированного в Екатеринбурге.

Перед началом полетов курсанты прошли наземную подготовку, в которую входит изучение особенности аэродрома, авианавигация, знание авиационной техники, а также маршруты выполнения учебно-тренировочных полетов.

После успешной сдачи зачетов курсанты-летчики получили допуск к выполнению полетов на многоцелевых транспортных самолетах Ан-26, Л-410 и пассажирских самолетах Ту-134 в качестве помощников командиров кораблей. Полеты будущих армейских летчиков осуществляются на военном аэродроме (Кольцово). За каждым из них закрепляются опытные наставники-инструкторы.

Один из курсантов Алексей рассказал, что с детства шел к своей нынешней профессии. По его словам, данный выбор помогла сделать школьный учитель. Также курсант рассказал, как проходила подготовка к первому полету.

«Я с 10-ого класса задумывался о том, кем буду в будущем. Тогда мне учительница подсказала, что можно выучиться на летчика и это действительно престижная, хорошая военная профессия. Здесь я нахожусь два месяца. Когда мы приехали, нам все рассказали и показали. После мы приступили к десятидневной наземной подготовке, во время которой изучили районы полетов и аэродром, а затем сдали зачеты», - сказал курсант Алексей Рыбин.

Курсант Рыбин отметил, что сегодня перед ним стояла задача выполнить два упражнения.  Это контрольные полеты по кругу в закрытой кабине или в облаках с использованием посадочных систем и заходом на посадку. В облаках летчики ориентируются при помощи штурмана, который всегда готов подсказать и специальных приборов.

«В будущем хотелось бы дослужиться до командира эскадрильи. А служить, куда прикажет Родина», - поделился мнением курсант авиационного училища.

Стажировка продлится до конца мая текущего года. После завершения курсанты вернутся к месту дальнейшего обучения.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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