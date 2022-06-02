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МО РФ: националисты не выпускают мирных жителей Зеленодольска в Херсонскую область

22:25 02.06.2022
Все попытки мирного населения покинуть город жестко пресекаются националистами.
МО РФ: националисты не выпускают мирных жителей Зеленодольска в Херсонскую область
© Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Боевики украинских нацбатальонов удерживают мирных жителей в Зеленодольске Днепропетровской области и препятствуют их выходу в подконтрольные ВС РФ населенные пункты в Херсонской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Все попытки самостоятельно выехать из города жестко пресекаются, граждан подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили. Вырваться из блокированного националистами населенного пункта удается только отдельным гражданам и одиночным автомобилям», - сказал Мизинцев.

По его мнению, данные факты красноречиво демонстрируют полное пренебрежение официального Киева нормами морали и международного гуманитарного права.

Происходящее стало возможным с молчаливого согласия коллективного Запада, представители которого закрывают глаза на преступления киевского режима, добавил генерал-полковник.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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