© Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Global Look Press

Боевики украинских нацбатальонов удерживают мирных жителей в Зеленодольске Днепропетровской области и препятствуют их выходу в подконтрольные ВС РФ населенные пункты в Херсонской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Все попытки самостоятельно выехать из города жестко пресекаются, граждан подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили. Вырваться из блокированного националистами населенного пункта удается только отдельным гражданам и одиночным автомобилям», - сказал Мизинцев.

По его мнению, данные факты красноречиво демонстрируют полное пренебрежение официального Киева нормами морали и международного гуманитарного права.

Происходящее стало возможным с молчаливого согласия коллективного Запада, представители которого закрывают глаза на преступления киевского режима, добавил генерал-полковник.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.