Армия Огонь артиллерии: кадры работы боевых расчетов ВДВ в окрестностях Попасной Валентин Гвоздев Артиллеристы воздушно-десантных войск ведут огонь из 122-мм гаубиц Д-30 по позициям украинских националистов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев понаблюдал за работой боевых расчетов артиллерии воздушно-десантных войск в зоне специальной военной операции в окрестностях Попасной. «Контрбатарейную борьбу ведут российские десантники. Позиции украинских националистов были обнаружены при помощи беспилотников, и сейчас по переданным разведкой координатам артиллерия наносит удар», - прокомментировал корреспондент. Ранее Минобороны России публиковало кадры работы реактивных систем залпового огня в ночных условиях. Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе был обнаружен изотермический фургон, внутри которого находилось 152 тела украинских националистов и военнослужащих ВСУ. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика