Огонь артиллерии: кадры работы боевых расчетов ВДВ в окрестностях Попасной
Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев понаблюдал за работой боевых расчетов артиллерии воздушно-десантных войск в зоне специальной военной операции в окрестностях Попасной.
«Контрбатарейную борьбу ведут российские десантники. Позиции украинских националистов были обнаружены при помощи беспилотников, и сейчас по переданным разведкой координатам артиллерия наносит удар», - прокомментировал корреспондент.
Ранее Минобороны России публиковало кадры работы реактивных систем залпового огня в ночных условиях.
Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе был обнаружен изотермический фургон, внутри которого находилось 152 тела украинских националистов и военнослужащих ВСУ.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов