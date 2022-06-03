«С больной головы на здоровую»: Путин о попытках Запада переложить вину за продовольственный кризис

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Коллективный Запад активно пытается переложить ответственность за последствия кризиса на мировом рынке продовольствия на Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Должен сказать, что это попытка переложить с больной головы на здоровую. Потому что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и не с момента начала специальной операции на Донбассе, а с февраля 2020 года», - заявил Путин.

Тогда, в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, мировая экономика просела и власти западных стран, прежде всего США, попытались ее восстановить, отметил глава государства.

«Ничего лучшего не придумали, как пойти по пути вливания больших денег в поддержку населения и отдельных отраслей экономики. Мы тоже так делали, но более аккуратно, точечно, чтобы это не сказалось на макроэкономических процессах», - объяснил президент.

Власти в Соединенных Штатах недавно заявили, что совершили ошибку. Эта ошибка финансово-экономических властей никак не связана с действиями России на Украине, отметил президент. С его слов, еще одной причиной кризиса стала недальновидная политика Евросоюза в сфере энергетики.