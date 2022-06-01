Глава Минфина США признала, что недооценила инфляционные риски в стране

Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США на самом деле сильно ударила по экономике: выросли цены на продукты и топливо.

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Министр финансов США Джанет Йеллен признала свою ошибку в оценке риска усиления инфляции в стране. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CNN.

«Полагаю, что я была не права относительно пути, по которому пойдет инфляция», - отметила она.

Йеллен заявила, что инфляция в США на самом деле сильно ударила по экономике: выросли цены на продукты и топливо. Глава Минфина добавила, что Федеральная резервная система должна решить, что делать.

Ранее Джо Байдену предрекли «энергетический кошмар» из-за роста цен на газ в США. Кроме того, в середине мая цена на бензин в стране побила новый рекорд - 4,40 доллара за галлон.