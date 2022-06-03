Путин заявил о готовности России поднять экспорт пшеницы до 50 млн тонн
В текущем сельском году Россия планирует отправить на экспорт пшеницы на 37 миллионов, уточнил глава государства.
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Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, в случае необходимости. Об этом заявил президент Владимир Путин.
«В текущем сельском году - 2021-2022 год - мы проэкспортируем на 37 миллионов, а за 2022-2023 я думаю, что мы поднимем этот экспорт до 50 миллионов тонн», - сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
Кроме того, президент предположил, что из-за санкций на поставку российских удобрений, кризис на мировом продовольственном рынке будет только усугубляться. В связи с недопоставками удобрений и боле скромными урожаями, цены на продукты пойдут вверх, сказал российский лидер.