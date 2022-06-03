Путин предупредил об ухудшении ситуации с ценами на продовольствие из-за санкций

На стоимость продуктов будет влиять урожай, который из-за санкций на поставку российских удобрений будет более скромным, предположил президент.

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Ситуация с ценами на продовольствие на мировых рынках будет только ухудшаться. Такой прогноз в интервью телеканалу «Россия 1» сделал президент Владимир Путин. Во многом эта ситуации связана с кризисом в поставках удобрений, отметил глава государства.

«Ситуация с удобрениями будет ухудшаться, ведь американцы, британцы ввели санкции на наши удобрения, потом осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы нет. Сами в контакте со мной говорят: "Да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать", а сегодня только усугубили эту ситуацию. Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит и цены будут идти только вверх», - сказал Путин.

По мнению президента, эта недальновидная политика, которая ведет в тупик. Ранее Путин рассказал о попытках стран коллективного Запада переложить ответственность за мировой продовольственный кризис на Россию. На самом деле, уточнил российский лидер, виной всему ошибочная политика финансово-экономических властей США и Европы.