Опубликовано видео артобстрела съемочной группы RT у Северодонецка

По словам корреспондента RT, один из снарядов попал в машину сопровождения, где, в частности, находились журналисты Reuters.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS, globallookpress

В Telegram было опубликовано видео артобстрела съемочной группы RT на въезде в Северодонецк. В результате обстрела пострадали журналисты международного агентства Reuters.

«Кадры первых прилетов и как мы под обстрелом выбирались в безопасное место», - говорится в сообщении.

Сегодня корреспондент RT Игорь Жданов сообщил, что его вместе со съемочной группой обстреляли в Луганской Народной Республике. По его словам, один из снарядов попал в машину сопровождения, где, в частности, находились журналисты Reuters.

Жданов добавил, что автомобиль перевернулся на бок, после чего воспламенился, водитель сопровождения скончался на месте.

Ранее корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев был ранен осколком мины в Северодонецке. Повреждение оказалось несерьезным, представитель прессы получил медпомощь, после чего продолжил работу.