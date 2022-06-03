Корреспондент RT сообщил, что его группа попала под артобстрел у Северодонецка

Били прицельно: дождались, пока журналисты заедут на пристрелянный участок дороги, и только тогда начали обстрел, корректировали с беспилотника, рассказал он.

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Корреспондент RT Игорь Жданов сообщил, что попал под обстрел вместе со своей съемочной группой в Северодонецке. Также обстрелу подвергся автомобиль с журналистами Reuters, несколько человек ранены, водитель погиб. О произошедшем Жданов рассказал в своем Telegram-канале.

«Попали под артобстрел на въезде в Северодонецк. Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в пяти — десяти метрах перед нами, в котором, в том числе, ехала съемочная группа Reuters из двух человек», - написал он.

Он рассказал, что сначала все выглядело так, будто они наехали на мину: автомобиль перевернулся на бок, после чего воспламенился. Водитель сопровождения погиб на месте, журналисты были доставлены в медучреждение.

«С нашей группой все в порядке. Били прицельно: дождались, пока мы заедем на, как выяснилось, пристрелянный участок дороги, и только тогда начали обстрел, корректировали с беспилотника. И да, обе наши машины были гражданские», - заявил он.

Ранее корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил ранение в Северодонецке. Он рассказал, что осколок мины прилетел ему в в область локтя. Повреждение оказалось легким, представитель прессы получил медицинскую помощь, после чего продолжил работу.