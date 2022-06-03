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Журналист из США рассказал о бесчинствах ВСУ в Херсонской области и в Донбассе

Ян Брацкий
16:14 03.06.2022
Заокеанский журналист также поразился мужеству людей и рассказал, что они рады приходу России.
Журналист из США рассказал о бесчинствах ВСУ в Херсонской области и в Донбассе
© Фото: Aziz Karimov, KeystonePressAgency, globallookpress
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Мирное население Херсонской области обстреливается боеприпасами ВСУ с кассетной частью - точно также, как жители Донбасса на протяжении последних восьми лет. Об этом рассказал независимый американский журналист Патрик Ланкастер.

«Мы были в одном из населенных пунктов в области. Там у людей тяжелая ситуация. Они живут под украинскими ракетными обстрелами последний месяц. Когда мы приехали, стали свидетелями гибели троих человек... Ни у кого нет сомнений, что это была украинская ракета. Такую же тактику я наблюдал последние восемь лет на Донбассе, теперь они это делают здесь», - цитирует Ланкастера РИА Новости.

Заокеанский журналист также поразился мужеству людей, живущих под постоянными обстрелами ВСУ. С его слов, мирные украинцы рады приходу России и не планируют покидать родных мест.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Главная цель операции - защита мирного населения Народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что ВС РФ не наносят ударов по мирному населению и объектам гражданской инфраструктуры. Высокоточным оружием уничтожаются только военные объекты ВСУ.

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