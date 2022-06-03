Армия Армия Армия

Панков вручил участникам спецоперации сертификаты об окончании курса допобразования и госнаграды

14:44 03.06.2022
Участников спецоперации с ограничениями обеспечат новыми местами службы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Замглавы российского военного ведомства Николай Панков вручил участникам спецоперации на Украине сертификаты об окончании курса дополнительного образования в филиале госпиталя Вишневского. Об этом сообщает Минобороны России. Также Панков вручил воинские звания и госнаграды.

Прошедшие переподготовку военнослужащие, имеющие ограничения после ранений, будут направлены к новым местам несения военной службы уже завтра, сообщил Панков.

«Первые военнослужащие завершают реабилитацию и уже с завтрашнего дня начинают убывать к местам военной службы. Здесь, в реабилитационно-образовательном центре вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей», - сказал замминистра.

В новых местах несения службы решены вопросы с проживанием, транспортом, медициной.

В мероприятии также приняли участие начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин и врио руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны Артем Святненко.

Прошедшие профессиональную переподготовку, но имеющие ограничения военнослужащие продолжат служить на новых должностях в организациях Минобороны. Также военнослужащие получили документы на получение жилья.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы САУ «Мста-С» в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:53 ОПК
Видео
Борисов: Superjet New полностью из отечественных компонентов полетит в марте 2023 года
13:39 В стране и мире
Захарова заявила, что сейчас рассуждать о встрече Путина и Зеленского нет смысла даже теоретически
13:01 В стране и мире
Путин расскажет главе Африканского союза, кто заминировал зерно в украинских портах
12:33 ОПК
Видео
Ракета-носитель «Союз-2.1а» под названием «Донбасс» стартовала с Байконура на МКС
11:45 Армия
Видео
В МО РФ предупредили о запланированной Украиной съемке фейков о якобы обстрелах мирных жителей ВС РФ
Популярное
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Видео
Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Минтруд утвердил перечень факторов производства, при которых положено «молоко за вредность»
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.