Панков вручил участникам спецоперации сертификаты об окончании курса допобразования и госнаграды

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Замглавы российского военного ведомства Николай Панков вручил участникам спецоперации на Украине сертификаты об окончании курса дополнительного образования в филиале госпиталя Вишневского. Об этом сообщает Минобороны России. Также Панков вручил воинские звания и госнаграды.

Прошедшие переподготовку военнослужащие, имеющие ограничения после ранений, будут направлены к новым местам несения военной службы уже завтра, сообщил Панков.

«Первые военнослужащие завершают реабилитацию и уже с завтрашнего дня начинают убывать к местам военной службы. Здесь, в реабилитационно-образовательном центре вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей», - сказал замминистра.

В новых местах несения службы решены вопросы с проживанием, транспортом, медициной.

В мероприятии также приняли участие начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин и врио руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны Артем Святненко.

Прошедшие профессиональную переподготовку, но имеющие ограничения военнослужащие продолжат служить на новых должностях в организациях Минобороны. Также военнослужащие получили документы на получение жилья.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы САУ «Мста-С» в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов