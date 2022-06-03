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Российский McDonald's опроверг сообщения СМИ о новом названии ресторанов

Виктория Ивашечкина
14:17 03.06.2022
Ранее владелец ресторанной сети рассказал, что закрывшиеся в стране заведения возобновят свою работу в течение двух месяцев.
Российский McDonald's опроверг сообщения СМИ о новом названии ресторанов
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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В пресс-службы бывшей компании McDonald’s опровергли сообщения СМИ о том, что сеть ресторанов быстрого питания откроется в России под названием «Доминис».

«Новое название еще в разработке», - цитирует РБК слова представителей пресс-службы компании. 

Ранее новый владелец ресторанной сети McDonald's Александр Говор рассказал, что все закрывшиеся заведения возобновят работу в течение двух месяцев в России. По его словам, на данный момент к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов.

Предприниматель подтвердил, что первый ресторан запустят в Москве 12 июня. Кроме того, он отметил, что с названием сети пока определенности нет. Окончательное решение будет озвучено до середины июня.

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