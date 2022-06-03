«Хлопок сильный был»: очевидица описала начало пожара в БЦ в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что пожар в бизнес-центре на западе города удалось ликвидировать.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница Москвы Людмила, окна квартиры которой выходят на БЦ «Гранд Сетунь плаза», рассказала «Звезде», что сначала услышала сильный хлопок, затем пошел черный дым, после чего она увидела, что началось возгорание.

«Я стояла на кухне. Хлопок сильный был. И пошел сразу черный дым. Такой черный-черный. Я вижу, что загорелся главный вход. Люди, смотрю, несколько человек выскочить успели. А потом вдруг объяло все пламенем. Очень сильно горело. Все пошло наверх», - поделилась воспоминаниями женщина.

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что пожар в бизнес-центре на западе города удалось ликвидировать.

Ранее эвакуированная из горящего здания БЦ москвичка рассказала «Звезде», как услышала сигнал пожарной тревоги и покинула вместе с другими людьми здание. Оказавшись на улице, она увидела, что по фасаду пламя начало распространяться на левую часть здания.