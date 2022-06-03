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Лукашенко сообщил о формировании информационного спецназа в Белоруссии

Виктория Ивашечкина
13:37 03.06.2022
По словам белорусского лидера, в последнее время люди чаще стали обращать внимание на громкие происшествия, которые в итоге оказываются фейками.
Лукашенко сообщил о формировании информационного спецназа в Белоруссии
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в стране в ближайшее время будет создан информационный спецназ. По словам политика, с помощью него планируется усилить работу по противодействию внешним информационным атакам. Президент Белоруссии согласился с тем, что в последнее время людей больше цепляют яркие картинки и громкие происшествия, которые часто оказываются обычными фейками.

«Мы сейчас формируем этот "спецназ". Сила в правде. Все равно правда побеждает», - цитирует БелТА слова Лукашенко. 

Ранее Александр Лукашенко заявил, что власти страны не допустят повторения ситуации 2020 года, когда после президентских выборов республику захлестнули массовые волнения. Президент Белоруссии подчеркнул, что готов «снести голову любому», кто попытается вновь нарушить мир и спокойствие.

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