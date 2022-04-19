Лукашенко пообещал «снести голову» нарушителям спокойствия в стране

С таким заявлением глава Белоруссии выступил на совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в стране.

© Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не допустят повторения ситуации 2020 года, когда после президентских выборов республику захлестнули массовые волнения. Президент Белоруссии подчеркнул, что готов «снести голову любому», кто попытается вновь нарушить мир и спокойствие.

«Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? Запомните, это не получится. У меня достаточно сил и средств и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Кроме того, президент Белоруссии подчеркнул, что успокаиваться на фоне положительных тенденций не стоит, а необходимо сохранить работоспособность и бдительность.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Победу на них одержал действующий глава государства, набравший, по данным национального ЦИК, 80,1% голосов. После оглашения результатов кампании в крупных городах страны прошли акции протеста и массовые беспорядки.